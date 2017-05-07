مرسيليا يقدم عرضا مفتوحا لمحرز من أجل إقناعه بالقدوم

كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية الشهيرة أن نادي مرسيليا الفرنسي يرغب بشدة في ضم الدولي الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي، الإدارة الجديدة للنادي ترغب في بناء فريق كبير ينافس البي أس جي وموناكو الموسم المقبل وذلك لن يكون إلا بضم لاعبين كبار مثل الدولي الجزائري، يذكر أن رياض عرض على إدارة مرسيليا قبل ثلاث سنوات لكن رئيس النادي وقتها لابروين رفض التعاقد معه بحجة أنه لاعب مجهول.

ستغري إدارة ليستر بأكثر من 46 مليون أورو

لا يختلف اثنان على أن الدوري الفرنسي ليس وجهة محببة كما أن مرسيليا بالذات ليس النادي الذي يمكنه منافسة كبار الأندية على ضم رياض، الإدارة الفرنسية تعرف ذلك جيدا وبحسب صحيفة “الميرور ” فإنها ستقدم العرض الأكبر وأكبر من كل الأندية التي ترغب بضمه، إدارة ليستر اشترطت سابقا 40 مليون أورو لمن يريده، لكن إدارة مرسيليا ستقدم عرضا أكبر بست ملايين علها تقنع إدارة النادي بإجباره على الانتقال.

رغبة رياض في المشاركة في رابطة الأبطال ستعوض براتب لا يقاوم

إغراء ليستر سيتي بالأموال سيكون امتدادا لإغراء اللاعب أيضا، حيث كشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي أن إدارة مرسيليا ستجعل من محرز مليونيرا وستغريه براتب كبير جدا لم يكشف عنه، لكن ومن دون شك سيفوق العشرة ملايين أورو سنويا، الصحافة الفرنسية أشارت إلى رغبة محرز في لعب دوري أبطال أوروبا لكنها أكدت أن هذه الرغبة يمكن أن يتم تجاوزها لأن الأموال من شأنها أن تهدم كل الصعاب ورياض قد يقبل براتب كبير ومشروع رياضي طموح على اللعب من أجل اللعب في دوري الأبطال.

محرز يرغب في اللعب للبارصا بحسب الإعلام الإسباني

في سياق الحديث عن مستقبل محرز دائما كشفت صحيفة “سبور” الكاتالونية يوم أمس أن إدارة البارصا مطالبة بالتحرك سريعا لأجل ضم محرز، ذات الصحيفة كشفت قبل يومين عن مساعي النادي الكاتالوني لضم رياض لكنها أكدت يوم أمس أن محرز ينتظر البارصا ويرغب في اللعب لهذا الفريق فقط ولن يتسرع في إعطاء موافقته لأي ناد مهما كانت العروض مغرية، يذكر أن رياض عبر سابقا عن رغبته في الانتقال للبارصا، حيث يعتبر من عشاق هذا النادي منذ الصغر.

احتفل بهدف في لقائه الـ100 في الدوري الإنجليزي

كما أشرنا إليه في عدد سابق، احتفل الدولي الجزائري رياض محرز بلقائه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز، رياض احتفل بطريقة مميزة جدا، حيث قاد فريقه للفوز بثلاثة أهداف من دون رد على حساب واتفورد سمح له بالارتقاء حتى المركز التاسع ليدخل قامة أحسن 10 أندية لأول مرة منذ انطلاق الموسم، رياض قدم مستوى كبيرا إلى جانب هدفه وخرج تحت تصفيقات أنصار ليستر سيتي بعدما قرر المدرب شكسبير تغييره بزميله غراي .

رفع رصيده للهدف الـعاشر هذا الموسم

بهدفه عشية أمس ضد واتفورد رفع الدولي الجزائري برياض محرز حصيلته هذا الموسم للهدف السادس في الدوري وهي حصيلة تبقى جد متواضعة مقارنة بما حققه الموسم الماضي، لكن باحتساب أهدافه في منافسة دوري أبطال أوروبا فإن حصيلة محرز ترتفع للهدف العاشر وهي حصيلة مقبولة لأبعد الحدود مقارنة بالمستوى العام لنادي ليستر .

سليماني يظهر بعد شهر كامل من الغياب

لقاء ليستر سيتي ضد واتفورد بالإضافة إلى عودة رياض للتسجيل عرف أيضا عودة سليماني لكن للمشاركة، إسلام غاب عن لقاءات فريقه الماضية سواء بسبب الإصابة أو لخيارات المدرب شكسبير وعاد للظهور بعد شهر كامل من الغياب، لاعب الخضر دخل في الدقيقة 63 ولم يظهر الشيء الكثير ليتوقف رصيده عند الهدف السابع فقط والذي يعتبر رقما هزيلا جدا مقارنة بما كان منتظرا من الجزائري عند توقيعه لليستر بداية الموسم .

بورقعة-ع