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مهاجم لشبونة يفشل في فرصة الاقتراب من ميسي في جائزة الحذاء الذهبي

مهاجم لشبونة يفشل في فرصة الاقتراب من ميسي في جائزة الحذاء الذهبي

By admin
7 مايو، 2017
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فشل اللاعب الدولي الهولندي باس دوست مهاجم نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي في التسجيل أمام بلينينسيش في بطولة الدوري البرتغالي وخسر بنتيجة 1-3.
وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن الهولندي لديه من الأهداف حتى الآن 31 مع ناديه البرتغالي ، ومع زيادة ميسي لأهدافه بالأمس إلى 35 فهو ترك المنافسة حتى الجولة المقبلة.
ليفاندوفسكي وأوباميانغ مهاجما ناديا بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الألمانيان قد تساويا بـ 28 هدف في قائمة الهدافين بالبوندزليغا.
ميسي كان قد فاز بالجائزة في ثلاثة أعوام سابقة وهي 2010 ، 2012 ، 2013.
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