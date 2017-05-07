ميلنر يُهدر ركلة الجزاء الأولى منذ 2009

فشل نادي ليفربول في الفوز على ضيفه ساوثامبتون بالجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي هذا الموسم حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0 على ملعب أنفيلد.

شهدت المباراة الكثير من الضغط والمحاولات من أصحاب الأرض ولكن دفاعات الفريق الضيف كانت صلبة طوال اللقاء بالإضافة إلى تألق الحارس فارسر فروستر الذي تصدى لركلة جزاء سددها النجم الإنجليزي جيمس ميلنر.

ومن جانب تلك الركلة فقد أظهرت الأرقام أنها الأولى التي يُهدرها الدولي الإنجليزي منذ عام 2009 حينما كان لاعبًا في صفوف أستون فيلا، كانت أخر ركلة أهدرها أمام بورتون يوم 3 نوفمبر من ذلك العام.

سجل ميلنر طوال تلك الفترة 11 ركلة جزاء متتالية لينتهي ذلك الرقم اليوم أمام حارس ساوثامبتون البارع.

يذكر أن كتيبة الريدز تتواجد الآن في المركز الثالث برصيد 70 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الرابع مانشستر سيتي الذي سيخوض مباراة مؤجلة وقد يخطف المركز الثالث.

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