ألكاراز يسأل عن عقلية عديد اللاعبين

قبل الشروع في جولته الأوروبية الأربعاء أو الخميس القادم لملاقاة لاعبي المنتخب الوطني، انطلق الناخب الوطني ألكاراز في جمع معلومات عنهم منذ قدومه إلى الجزائر، بطرح العديد من الأسئلة من مسؤولي المنتخب والمقربين من اللاعبين الذين لا يزالون يعملون في الفاف، فألكاراز يريد معرفة رد فعل وتربية وسلوك اللاعبين داخل المجموعة وحتى خارجها. رغبة ألكاراز في معرفة أدق التفاصيل عن اللاعبين جعلته يطرح سؤالا بحسب مصدر مطلع يتناول حياة اللاعب الخاصة، فقد استفسر عن اللاعبين الذين يسهرون في الملاهي الليلية وغيرها من المعلومات الخاصة.

يريد معرفة مدى تقبلهم لمقعد البدلاء ومضاعفة المجهودات لفرض وجودهم

حتى إن لم يكشف مصدرنا عن الأسماء لتي استفسر عنها ألكاراز إلا أنه أكد بأن الإسباني أراد معرفة تقبلهم لمقعد البدلاء إن قرر عدم إشراكهم في التشكيلة الأساسية وهل هم من نوعية اللاعبين الذين يعملون في التدريبات على إقناع المدرب بأحقيتهم في اللعب من خلال مضاعفة المجهودات وبعث رسائل له بالعمل فقط دون الاحتجاج.

يسأل إن كانوا لا يثيرون مشاكل في حال عدم توظيفهم

ألكاراز الذي يرغب في معرفة تفاصيل دقيقة عن بعض اللاعبين، أراد معرفة ردة فعلهم في الجانب الرياضي وهل هؤلاء اللاعبون في حال إبقائهم على كرسي البدلاء ولم يشركهم في اللقاءات يثيرون المشاكل ويقومون بتصرفات تتسبب في خلق جو سيء داخل المنتخب، وتضرب استقرار المجموعة أم لا، أسئلة ألكاراز تؤكد أن الرجل قد اطلع على ما حدث من تجاوزات انضباطية في الخضر وما قام به بعض اللاعبين في عهد غوركيف وراييفاتس.

ب-بكوش