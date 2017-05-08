إشادة واسعة بمستوى براهيمي رغم تضييع فريقه للقب

على بعد جولتين فقط عن نهاية الدوري البرتغالي ضيع نادي بورتو نقطتين قد تعنيان ضياع اللقب بصفة رسمية لصالح الغريم بنفيكا، بورتو تعادل مع مارتيمو سهرة السبت ما أبقى الفارق مع المتصدر بنفيكا نقطتين مع لقاء متأخر للأخير، لقاء ماريتيمو عرف عودة الجزائري ياسين براهيمي للمشاركة أساسيا بعد أن استنفد العقوبة لكن مشاركته لم تكن سعيدة، حيث ضيع الفريق اللقب، على الصعيد الفردي اجتهد ياسين كثيرا وحاول مد زملائه بعديد الكرات لكنه لم يكن موفقا.

مهاجمو بورتو هم من ضيعوا اللقاء

موقع “زيرو زيرو” البرتغالي الشهير وضع أمس تقييما كاملا مفصلا لكل لاعبي بورتو في اللقاء المشؤوم، حيث عنون مقاله ببراهيمي المتألق والأخطاء القاتلة، الموقع السابق قال أن براهيمي كان أكثر من ممتاز وأكد أحقيته بمركز أساسي في صناعة اللعب، حيث اجتهد وأمد زملاءه بعدة كرات كما تحرك يمينا شمالا، صعودا وهبوطا، كل هذا في سبيل مساعدة فريقه على الفوز وهو ما لم يحصل، التقرير قال أيضا أن زملاء براهيمي المهاجمين هم من ضيعوا اللقاء بالإضافة إلى الخطأ القاتل الذي ارتكبه الدفاع في لقطة هدف التعادل، ياسين يكون بذلك قد حظي بإشادة غير محببة لأنه ضيع اللقب مرة أخرى وهو اللقب الثالث الذي يضيع على ياسين في آخر الجولات.

حان وقت الرحيل بعد ثلاث سنوات عجاف

بتضييعه للقب بصفة شبه رسمية، سيكون براهيمي قد خرج خالي الوفاض مع بورتو في الثلاث سنوات التي لعبها بالقميص الأزرق، ياسين أتى لبورتو على أمل إثراء سجله بألقاب مع فريق ألقاب لكن فريق الألقاب عجز عن تحقيقها ما جعل الأنصار يطالبون بثورة في الفريق، فمن غير المعقول ألا يفوز بورتو بأي لقب في ثلاث سنوات كاملة، هذا الأمر سيكون في صالح ياسين من دون شك، حيث سيسمح له بالرحيل وهو الأمر الذي يناشده من موسمين تقريبا، ياسين سيكون تحت أنظار عدة أندية على أمل أن يكمل إجراءات انتقاله لفريق أقوى ودوري أكبر وألا يكرر تجربة الموسم الماضي.

بورقعة-ع