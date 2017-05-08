الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإسبانيملاعب العالم
استبعاد إنريكي وسيميوني من جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني

استبعاد إنريكي وسيميوني من جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني

By admin
8 مايو، 2017
1704
0
Share:

أعلنت شبكة “سكاي سبورت” عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2016/2017.

وشهدت القائمة مفاجأة كبيرة وهي غياب الثنائي ديجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد ولويس إنريكي مدرب برشلونة من المرشحين للحصول على جائزة أفضل مدرب.

بينما تصدر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريـال مدريد القائمة بعدما قاد النادي الملكي للمنافسة على الدوري الإسباني ودوري ابطال أوروبا حتى الآن.

وجاءت باقي القائمة التي أعلنها “سكاي” كما يلي، خورخي سامبولي مدرب إشبيليه، وماوريزيو بيليجرينو مدرب ألافيس، ووخوسيه لويس مينديليبار مدرب إيبار،وأخيرًا إيسيبيو ساكريستان مدرب ريـال سوسيداد.

يذكر أن برشلونة يحتل حاليًا صدارة الدوري الإسباني بالتساوي مع ريـال مدريد ولكل منهم 84 نقطة.

الموضوع السابق

لماذا اختار ظهير أتلتيكو مدريد الانتقال للريال ...

الموضوع التالي

تريزيغي يكشف اللاعب المفضل له في اليوفي

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017