استبعاد إنريكي وسيميوني من جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني

أعلنت شبكة “سكاي سبورت” عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2016/2017.

وشهدت القائمة مفاجأة كبيرة وهي غياب الثنائي ديجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد ولويس إنريكي مدرب برشلونة من المرشحين للحصول على جائزة أفضل مدرب.

بينما تصدر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريـال مدريد القائمة بعدما قاد النادي الملكي للمنافسة على الدوري الإسباني ودوري ابطال أوروبا حتى الآن.

وجاءت باقي القائمة التي أعلنها “سكاي” كما يلي، خورخي سامبولي مدرب إشبيليه، وماوريزيو بيليجرينو مدرب ألافيس، ووخوسيه لويس مينديليبار مدرب إيبار،وأخيرًا إيسيبيو ساكريستان مدرب ريـال سوسيداد.

يذكر أن برشلونة يحتل حاليًا صدارة الدوري الإسباني بالتساوي مع ريـال مدريد ولكل منهم 84 نقطة.