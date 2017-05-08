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الصحافة البريطانية تثني على دور بن ناصر في إنقاذ تور من السقوط

الصحافة البريطانية تثني على دور بن ناصر في إنقاذ تور من السقوط

By admin
8 مايو، 2017
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بعد أن ضمن نادي تور بقاءه بشكل رسمي في الدرجة الثانية الفرنسية نال الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر نصيبه من المديح، حيث خصته بعض التقارير الإنجليزية بإشادة واسعة بسبب مساهمته في بقاء تور، بن ناصر قدم لنادي تور وهو يحتل المركز العشرين والأخير، لكن الأوضاع تغيرت وتسلق النادي الترتيب لغاية الوصول إلى مركز مريح مع إمكانية الوصول للمركز العاشر مع تبقي جولتين.

تور لم يخسر مع بن ناصر سوى لقاء واحد من 13 لقاء

قد يرى البعض أن مجموعة لاعبي تور كلها كان لها دور في انتصارات الفريق أو إنقاذه لكن صحافة آرسنال رأت الموضوع من زاوية أخرى، حيث كشفت التقارير أن بناصر شارك في 13 لقاء أساسيا في النصف الثاني من الموسم سقط الفريق بالخسارة في لقاء واحد بينما تجنبها في الـ12 لقاء الأخرى وهو أمر ليس بالصدفة .

بورقعة-ع

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