الفاف ترسل بلحاجي للتكوين لدى الكاف

كشف مصدر مطلع أن الفاف قامت بإرسال مدرب حراس المنتخب الجزائري السابق حسان بلحاجي من أجل الخضوع للتكوين لدى الكاف في تخصصه وهو تدريب الحراس للحصول على شهادة تسمح له بتقلد منصب على مستوى المديرية الفنية الجزائرية، فبلحاجي عمل كثيرا مع المنتخب رغم مرور أكثر من مدرب وآخرهم ليكانس رغم تواجد مايكل بولي إلى جانبه، إلا أن الفاف لم تستغن عنه بالنظر إلى خبرته التي تريد توظيفها مع الحراس الجزائريين.

بلحاجي سيكون مكونا لمدربي حراس الدوري

بعد أن ينهي بلحاجي التكوين لدى الكاف وحصوله على شهادة تدريب من “الكاف” سيشغل منصب مكون لمدربي حراس البطولة الوطنية وذلك رغبة من الفاف في الاستفادة من السنوات الطويلة التي قضاها الرجل ضمن هذا المجال والتي ستفيد كثيرا مدربي وحراس المرمى في البطولة المحلية، حيث سيعمل على برمجة تربصات دورية لهم لتحسين مهاراتهم وقدراتهم وفق أسس علمية.

ب-بكوش