بن طالب يخسر كثيرا من حظوظه في التأهل للدوري الأوروبي

على بعد جولتين فقط من نهاية الدوري ضيع نادي شالك الألماني فرصة كبيرة للاقتراب من مراكز الدوري الأوروبي بسقوطه عشية أمس ضد الخصم فرايبورغ بهدفين من دون مقابل، رفقاء بن طالب كانوا بحاجة للفوز ليكونوا بذلك على بعد نقطة واحدة من المراكز الأوربية لكنهم خسروا لتجمد رصيدهم عند النقطة الـ41، الدوري الألماني سينتهي بعد جولتين وفوز رفقاء بن طالب فيهما لن يكون كافيا له للتأهل للدوري الأوروبي بنسبة كبيرة، من جانب شالك شارك بن طالب أساسيا ولعب في مركز صانع ألعاب، كما أنه لعب تسعين دقيقة كاملة لكن مشاركة نبيل في لقاء أمس لم تكن مفيدة بالمرة.

ب-ع