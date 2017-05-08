بيكيه يتعرض لشتائم وإهانات من جماهير مدريد أثناء حضوره مباراة تنس

يبدو أن المشاكل بين جيرارد بيكيه قلب دفاع فريق برشلونة الاسباني وبين جماهير النادي الغريم ريال مدريد لن تنتهي أبدا.

واستغل مدافغع البرسا الراحة التي منحها له المدرب لويس إنريكي بعد الفوز الأخير على فياريال ليسافر للعاصمة مدريد لحضور بطولة مدريد المفتوحة للتنس.

وخلال مباراة الجولة الأولى بين ديفيد فيرير وميخائيل كوكوشكين شوهد بيكيه حاضرا في المدرجات لتقوم الكاميرات بالتركيز عليه، وبمجرد ظهور نجم البلوغرانا على شاشة الملعب الداخلية انطلقت صافرات وصيحات الاستهجان ضده وبل والشتائم من بعض الجماهير الحاضرة.

وفي الحقيقة فإن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها بيكيه لصيحات استهجان خاصة في العاصمة الاسبانية حيث تعرض لذلك من قبل أكثر من مرة خلال تدريبات ومباريات منتخب اسبانيا وهو الأمر الذي دفعه اللي اعلان اعتزاله الدولي عقب مشاركته مع منتخب لاروخا في كأس العالم 2018 بروسيا.

واشتهر بيكيه بتصريحاته المستفزة لجماهير ريال مدريد كان أخرها هذا الموسم عندما اتهم التحكيم بالتحيز لريال مدريد كما اتهم ادارة النادي الملكي بالفساد واستغلال النفوذ وهو ما جعله العدو الأول لجماهير الميرينغي.