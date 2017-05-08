تريزيغي يكشف اللاعب المفضل له في اليوفي

تحدث الفرنسي دافيد تريزيغي مهاجم يوفنتوس الأسبق عن ذكرياته ولحظاته مع النادي الإيطالي .

ونقلت صحيفة ليكيب الفرنسية تصريحات تريزيغي والذي قال : لقد كنت ألعب بشكل جيد مع اليوفي لأنني كنت أدرك قيمة وجماهيرية الفريق في إيطاليا وفي العالم كله .

وتابع اللاعب الفرنسي السابق لليوفي : يوفنتوس يملك قاعدة جماهيرية كبيرة وعادات وتقاليد النادي أيضاً عظيمة وبالنسبة اليوفي هو عبارة عن ميشيل بلاتيني وديدي ديشامب وزين الدين زيدان وتيري هنري رغم أنه لم يمكث لفترة طويلة .

وأضاف تريزيغي : من الصعب إختيار أفضل لاعب لي لأنني لعبت مع الكثير من العظماء ولكنني سأقول أن إليساندرو ديل بييرو رمز كبير من رموز اليوفي لسنوات عدة ، ورايت كذلك وصول جانلويجي بوفون لليوفي عام 2001 وهو بعمر ال23 والآن أنظروا له أنه رمز من رموز يوفنتوس .

وأكمل تريزيغي حديثه قائلاً : لقد كنت قريب من كامورانيزي لأننا نمتلك جذوراً أرجنتينية وكذلك كنت قريب من باولو مونتيرو .

وتابع مهاجم يوفنتوس الأسبق : لقد أحببت اللعب بجانب زلاتان إبراهيموفيتش ولكن فضيحة الكالتشيو بولي جعلته يترك البيانكونيري ولم ألعب معه لفترات طويلة .

وقال تريزيغي : أحببت المدربين أصحاب الشخصيات والبصمات مثل مارتشيلو ليبي أو كارلو أنشيلوتي وكذلك فابيو كابيلو لأن يوفنتوس في عهودهم كان يسعى للفوز دائماً .