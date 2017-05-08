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تقارير تكشف عن تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

تقارير تكشف عن تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

By admin
8 مايو، 2017
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يخوض نادي برشلونة الإسباني منذ فترة مفاوضات مُكثفة مع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل تمديد عقده مع الفريق حيث أن نهاية عقده الحالي في صيف 2018.

وتسعى إدارة العملاق الكتالوني لضمان بقاء اللاعب الأفضل في العالم في ظل اهتمام بعض الأندية بالاستفادة منه بالسنوات القادمة.

كانت الصحف المقربة من البلوجرانا قد أكدت أن اللاعب يقترب من التوقيع على العقد الجديد وأن الإدارة قد وصلت لإتفاق مع والده ووكيل أعماله جورج ميسي يوم الجمعة.

وفي تقارير صحيفة “موندو ديبورتيفو” المقربة من العملاق الكتالوني صباح الإثنين قالت أن عقد ميسي الجديد مع الفريق سيمتد حتى عام 2022.

يذكر أن مانشستر سيتي أحد أبرز الأندية التي تهتم بالتعاقد مع البرغوث الأرجنتيني وذلك في ظل تواجد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، ولكن يبدو أن ميسي لن يغادر كامب نو حتى مباراته النهائية.

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