رانييري: مبابي له مستقبل عظيم في الأندية الكبري

قال كلاوديو رانييري، مدرب ليستر سيتي السابق، أن كيليان مبابي، نجم موناكو الشاب، سيكون له مستقبل عظيم مع أندية أوروبية كبيرة، في الفترة القادمة.

وقدم مبابي، مع موناكو هذا الموسم أداء رائع، حيث استطاع تسجيل 15 هدفًا في 37 مباراة خاضها بالدوري الفرنسي، كما أحرز 5 أهداف في ثمان مشاركات له بدوري أبطال أوروبا.

وأضاف رانييري، في تصريحات صحفية، أن مبابي يشكل مع زميله راداميل فالكاو، ثنائي رائع ويساعدان الفريق في تسجيل الأهداف.

وأكد مدرب موناكو ويوفنتوس السابق، أن صعود يوفنتوس إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لم يُحسم بعد، لافتًا إلى أن موناكو سيقدم مباراة قوية أمام السيدة العجوز في تورينو.

وتابع “يوفنتوس الآن فريق قوي ويقدمون مباريات قوية ولديهم مجموعة من اللاعبين ذوي الخبرة والشباب .. وقد صعدوا إلى نهائي دوري الأبطال منذ عامين”.

وأكمل “الآن لديهم الخبرة والاحترافية والتشكيلة القوية”.

ويلتقي غدًا يوفنتوس مع موناكو في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بملعب يوفنتوس آرينا، حيث انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، لليوفي سجل الهدفين غونزالو هيغواين.