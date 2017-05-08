ريال مدريد يبدأ أولى الخطوات الرسمية للتعاقد مع الموهبة البرازيلية

يبدو أن ريـال مدريد على بعد خطوات بسيطة من أجل إنهاء التعاقد مع اللاعب البرازيلي فينيسوس جونيور مهاجم فريق فلامينغو البرازيلي.

واشار موقع “غلوبو إيسبورتي” البرازيلي في تقرير نشره اليوم، إلى أن اللاعب سيخضع إلى الكشف الطبي في أحد مستشفيات في البرازيل، وتمهيدًا لإتمام تعاقد اللاعب مع ريـال مدريد.

وأضاف التقرير أن هذه الفحوصات يخضع لها كل لاعبي فلامينغو من وقت للآخر، ولكن فحوصات فينيسوس تحديدًا سيتم إرسالها إلى نادي ريـال مدريد من أجل معرفة الحالة الصحية للاعب.

وفي حالة موافقة النادي الملكي بالتعاقد مع اللاعب، فإنه سيتم دفع ما يقارب من 40 مليون يورو للنادي البرازيلي، وسينضم اللاعب في موسم 2018، حتى يكون تم السن القانوني للانتقال.

يذكر أن فينيسوس يعد من أبرز المواهب البرازيلي في الوقت الحالي، حيث أنه حصل على جائزتي أفضل لاعب وهداف بطولة كوبا أمريكا تحت 17 عام، وكانت هناك منافسة قوية مع برشلونة.