زطشي وزفزاف يمثلان الفاف اليوم في مؤتمر الفيفا

ينعقد بداية من اليوم المؤتمر العام للاتحاد الدولي لكرة القدم بالعاصمة البحرينية المنامة وهو المؤتمر، الذي سيمثل الجزائر فيه رئيس الفاف خير الدين زطشي والمكلف بالمنتخبات الوطنية جهيد زفزاف من أجل مناقشة العديد من المواضيع والقرارات التي سيتم ترسيمها اليوم، والتي ستحدد خارطة جديدة للكرة العالمية، إضافة إلى مشاركتهما في انتخاب من سيمثل القارة الإفريقية في المكتب التنفيذي للفيفا والمشاركة في عديد الورشات التي ستتخلل هذا الحدث العالمي.

الرجلان سافرا أمس على متن رحلة عادية نحو المنامة عبر جدة

بعد أن كان من المقرر أن يسافر يوم السبت تم تأجيل رحلة وفد الفاف إلى يوم أمس عقب الخطأ التقني في التذكرة، حيث سافر الرجلان على متن رحلة عادية نحو المنامة مرورا بجدة السعودية ليكونا في الموعد اليوم لحضور أشغال المؤتمر العام للفيفا وقبلها ملاقاة العديد من الفاعلين في الساحة الكروية الإفريقية والعالمية في فرصة مواتية لرئيس الفاف الجديد على هذا العالم لربط علاقاته وبناء صداقات جديدة للكرة الجزائرية.

الخطأ التقني في تذكرة السفر تم تصحيحه لدى الفيفا التي اعتذرت للفاف

علمنا أن الخطأ التقني الذي تم الوقوع فيه من قبل اللجنة المكلفة بحجز التذاكر على مستوى الفيفا قد تم تصحيحه من هيئة أنفانتينو، التي تقدمت باعتذار رسمي للفاف عما حدث، خاصة أن هذا الخلل تمكن من تعطيل حضور وفد الجزائر إلى البحرين بأربعة وعشرين ساعة وتوفيت الفرصة عليه لعقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع مسؤولي الكرة في العالم.

زطشي سيلتقي برئيس الكاف ويدعوه لزيارة الجزائر وفتح صفحة جديدة

تواجد رئيس الفاف زطشي في العاصمة البحرينية سيفيده من كل الجوانب، بما أنه يفتقد للتجربة في مثل هذه المحافل العالمية وسيحاول قدر المستطاع العودة إلى الجزائر بعلاقات قوية تفيد الكرة الجزائرية، حيث علمنا أن زطشي سيلتقي بالرئيس الجديد للكاف الملغاشي أحمد أحمد للحديث معه حول عديد القضايا ودعوته للقيام بزيارة إلى الجزائر التي تعتبر الأولى له لبلادنا وفتح صفحة جديدة مع الكرة الجزائرية ونسيان حقبة الرئيس السابق للكاف حياتو والسابق للفاف محمد روراوة.

تواجد الهادي الهامل بجانب الملغاشي سيسهل عملية التواصل

سيعمل رئيس الفاف على استغلال تواجد الجزائري الهادي الهامل ابن قسنطينة الذي يعمل كمستشار إعلامي لرئيس الكاف أحمد أحمد من أجل برمجة لقاء خاص معه والذي سيلعب دورا كبيرا في عملية التواصل بين الرجلين وتكون الفاف قد شرعت في ربط اتصالاتها بالهادي الهامل قبل السفر من اجل ترتيب اللقاء الذي سيكون أكثر من مفيد للكرة الجزائرية التي ارتبط اسمها بخدمة الدب الكاميروني حياتو في السنوات الأخيرة وهو ما يسعى زطشي لمحوه وإعادة رسم صورة جديدة عن الجزائر.

ب-بكوش