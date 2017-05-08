فيدال يهاجم “فيفا” بعد رفع العقوبة عن ميسي

كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد تعرض لعقوبة من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مؤخرًا وتضمنت إيقافه 4 مباريات مع منتخب التانجو.

وجاء ذلك بسبب إعتراض البرغوث على قرارات الحكم بعد مواجهة الأرجنتين وتشيلي في تصفيات كأس العالم 2018، حيث أكدت بعض الصحف أن اللاعب سب الحكم المساعد عقب نهاية اللقاء.

ولكن بعد تقديم استئناف من الإتحاد الأرجنتيني أعلن موقع فيفا الرسمي عن رفع العقوبة عن اللاعب بعد أن غاب عن مباراة التانجو الأخيرة بسببها، مما سيجعله حاضر في المباريات القادمة.

ومن جانب النجم التشيلي أرتورو فيدال فقد تحدث عن ذلك لصحيفة “بيلد” الألمانية قائلًا: “رفع العقوبة شيء رائع لميسي وللمنتخب الأرجنتيني بكل تأكيد ولكن أتمنى أن يتم تنفيذ القانون على الجميع دون تفرقة”.

وأضاف: “من الجيد دائمًا رؤية ميسي مع الأرجنتين فهو يقدم كل ما لديه من أجل منتخب بلاده، هو لاعب ممتع ومن الجيد لكل جماهير كرة القدم رؤيته في الملعب”.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني يتواجد في المركز الخامس بمجموعته الآن ويحتاج للفوز بالمباريات القادمة من أجل ضمان التأهل لمونديال روسيا صيف 2018.

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