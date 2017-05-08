كوليمور يطالب كلوب بالتعاقد مع حارس الأتليتي

طالب ستان كوليمور لاعب ليفربول السابق من المدير الفني للفريق يورغن كلوب التعاقد مع حارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد يان أوبلاك.

ونشرت صحيفة ديلي ستار تصريحات كوليمور التي أكد من خلالها على أن التعاقد مع أوبلاك سيكون مفيد للأتليتي .

وقال: من السهل ان نرى أن الريدز يحتاج للمزيد من التطوير ، يورغن كلوب لديه مشكلة كبيرة مع حراس المرمى لأنني لا أعتقد ان كاريوس او مينيوليه قادرون على سد هذا الفراغ.

واضاف: حارس ليستر سيتي كاسبر شمايكل سيكون مثاليًا ، ولكنني أريد للفريق الأفضل لذا فأعتقد ان يان أوبلاك سيكون خيارًا أفضل للريدز .