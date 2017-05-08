لقاء آخر للنسيان للدولي الجزائري رشيد غزال

رغم مشاركته أساسيا وفوز فريقه ليون عشية أمس ضد نادي نانت، إلا أن لقاء لاعب الخضر رشيد غزال على الصعيد الفردي لم يكن موفقا بالمرة، رشيد ظهر مشتتا ولم يكن حاسما في النصف الأعلى من الملعب، كما تعرض للنقد مرة أخرى من أنصار وصحافة ليون التي وصفته بأبشع الأوصاف، رشيد كان قد دخل أساسيا في لقاء نانت ولعب لغاية الدقيقة السبعين لكنه لم ينجح في استغلال هذه الفرصة التي أتيحت له ومر جانبا، للتذكير فإن ليون أنهى اللقاء فائزا بثلاثة أهداف لهدفين.

لن يشارك في لقاء العودة ضد أجاكس

مشاركة غزال في لقاء نانت عشية أمس أنبأت وبشكل شبه رسمي بغيابه عن لقاء أجاكس الأهم يوم الخميس المقبل في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، جينيزيو يكون قد أراح أهم لاعبيه للموقعة وبما أن رشيد شارك، فيعني ذلك بقاءه بديلا في لقاء أجاكس وحتى وإن كان جينيزيو لا يرى بهذا المنظور فإن خريج مدرسة أولمبيك ليون لم يترك لمدربه أي فرصة لإشراكه بسبب مستواه المتدني في لقاء أمس.

بورقعة-ع