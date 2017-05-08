لماذا اختار ظهير أتلتيكو مدريد الانتقال للريال على حساب برشلونة ؟

أكدت تقارير صحفية عديدة عن اقتراب اللاعب الشاب ثيو هيرنانديز من الانتقال لصفوف فريق ريال مدريد، بعد ان اجتاز الفحص الطبي للنادي الملكي.

وشهدت الأيام الماضية صراع بين كل من ريال مدريد وبرشلونة على ضم ظهير أيسر أتلتيكو مدريد الذي يلعب على سبيل الاعارة لصالح فريق ديبورتيفو ألافيس.

ما الذي جعل ريال مدريد الوجهة المفضلة للنجم الشاب صاحب الـ 19 عام، ولماذا فضل أن ينضم لكتيبة زين الدين زيدان على حساب كتيبة لويس انريكي، هذا هو ما سنحاول الوصول له من خلال الأسطر المقبلة:

– الاستقرار الفني:

ريال مدريد يعاني حاليًا من حالة استقرار فني، عكس فريق برشلونة الذي تأكد رحيل مدربه لويس انريكي بنهاية الموسم الجاري، فالفرنسي زيدان قدم موسمًا كبيرًا وأصبح بقاؤه على رأس الجهاز الفني للملكي في الموسم المقبل أمرًا مفروغ منه.

– عدم وجود بدائل:

الجانب الأيسر في برشلونة يعج بالبدلاء، فهناك كل من الاسباني خوردي ألبا، بالاضافة للفرنسي ماثيو ومواطنه لوكاس دينيي، كما سبق لأومتيتي أن قام بهذا الدور في ليون موسمي 2011/12، و12/13، أما في ريال مدريد فلا يوجد حاليًا سوى مارسيلو، وتأكد رحيل كوينتراو بديله، وناتشو مستقبلًا سيكتفي زيدان بجعله بديل لكافخال ولقلبي الدفاع في وجود ثيو.

– نجاح تدوير زيدان:

تجربة الفرنسي زيدان هذا الموسم في تدوير اللاعبين تستحق الدراسة، فالفريق بكامله شارك، وأصبح ريال مدريد يملك فريقين، لا تستطيع أن تفرق بينهما في القوة والأداء المميز، لذلك من المنطقي أن يختار النجم الشاب أن يكون عنصرًا في خطة زيدان للموسم المقبل، على أن يكون عضوًا في تشكيلة احتياطية ببرشلونة تتعثر وتفقد نقاط أكثر مما تجمع.

– الأصول:

اللاعب الفرنسي كانت بدايته من ناشئين أتلتيكو مدريد، في العاصمة الاسبانية، مما يرجح أنه في الأساس من مشجعي أندية العاصمة، ولديه ميول أكثر لها.

– التجارب السابقة:

قليلًا ما أتم ريال مدريد مؤخرًا صفقة وتعرضت للفشل أو للانتقادات عدا صفقات معدودة، شهدت خلاف في تقييمها كالبرازيلي دانييلو، أما برشلونة فما أكثر علامات التعجب على صفقاتها مؤخرًا وأبرزها ماتيو، لوكاس دييني، أندريا غوميز، دينيس سواريز، باكو ألكاثير، حتى تير شتيغن، والقائمة تطول، وبالتالي فمن المنطقي اختيار المكان صاحب النسبة الأقل في التعرض للانتقاد والفشل.