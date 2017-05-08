يبدو أن المدرب الأرجنتيني إدجاردو باوزا يقترب من تولى تدريب المنتخب الإماراتي وذلك وفقًا لتقارير صحيفة “إي إس بي إن” الإسبانية الشهيرة.

كان الإتحاد الإماراتي على بعد خطوة من التعاقد مع المدرب الكولومبي رينالدو رويدا والذي كان قد أتفق على العقد وينقصه التوقيع.

وأكدت المصادر أن العرض قد تم إرساله للمدرب الكولومبي ولكن الأمور لم تسير على ما يرام مما جعل الإتحاد يفاوض مدرب منتخب التانجو السابق.

وكما أكدت الصحف الإسبانية فإن باوزا سيصل إلى الإمارات خلال أيام من أجل توقيع العقد والإعلان الرسمي عن توليه تدريب المنتخب الأبيض.

يذكر أن صاحب الـ59 عامًا لم يقدم المستوى المطلوب مع منتخب التانجو مما جعل الإتحاد الأرجنتيني يُعلن إقالته بعد النتائج السيئة في تصفيات كأس العالم 2018 روسيا.

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