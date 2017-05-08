نابولي مازال يلاحق وناس ولن يتخلى عن ضمه

كشفت تقارير إيطالية أمس الأحد أن نادي نابولي لم ولن يتخل عن فكرة ضم الدولي الجزائري ولاعب نادي بوردو آدم وناس، موقع “إلميا نابولي” قال أن الرئيس دي لاورنتيس والمدير الرياضي كريستيان غانتولي مازالا يتدارسان فكرة ضم الجزائري وكشافة نابولي لم يتوقفوا عن متابعته ومعاينة كل اللقاءات التي لعبها من أجل التأكد من نجاح الصفقة.

مناجير من نابولي راقبه في لقاء سانت إيتيان وأبهر بقدراته

عودة الحديث عن انتقال وناس إلى نابولي لم يكن صدفة أو إحياء لأخبار قديمة وإنما لمستجدات حدثت في الأسبوع الحالي، حيث كشف الموقع السابق أن مناجير من نابولي كان حاضرا في ملعب جوفروا غيشار لحضور لقاء سانت إيتيان بضيفه بوردو فقط من أجل رؤية وناس ومراقبته ومعرفة هل سيكون صفقة مميزة للفريق أم لا، التقارير قالت أن وناس أبهر مناجير النادي بمستواه وبتحكمه الكبير بالكرة، يذكر أن وناس شارك ضد سانت إيتيان أساسيا وكان وراء الهدف الأول من ركلة جزاء.

نابولي احتفظ بكامل أسلحته وقدوم وناس سيكون لتقوية الدكة

أخبار اقتراب نابولي أو على الأقل رغبته في ضم وناس تصادفت مع الأخبار الأخيرة عن تجديد عقدي نجمي الفريق مارتينس وإنسيني اللذين ينشطان في نفس مركز لاعب الخضر، نابولي الحالي يضم تشكيلة مرعبة فإلى جانب الثنائي السابق يضم أيضا هامسيك وميليك ما يعني أن قدوم وناس سيصعب عليه مهمة الفوز بمكان أساسي وربما سيكون قدومه أساسا من أجل تقوية الدكة والتنافس بعد ذلك على مركز أساسي، ويرغب نابولي في تقوية الدكة بلاعبين كبار من أجل منافسة البطل جوفنتوس الموسم المقبل، حيث أكد الرئيس دي لاورنتيس ذلك صراحة في تصريح سابق .

بورقعة-ع