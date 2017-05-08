وكالة mc sport لتنظيم لقاء غينيا

أكدت مصادر موثوقة أن مقابلة الخضر الودية المبرمجة في السادس من شهر جوان القادم كان وراء تنظيمها وكالة mc sport الفرنسية المختصة في برمجة المواجهات الودية والمعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وليس عن طريق وسطاء عاديين، لأن المباريات التي تبرمج ضمن تواريخ الفيفا لا بد أن يكون تنظيمها من قبل وكالة معتمدة وليس عبر اتصال رئيس الفاف بنظيره من اتحادية أخرى والاتفاق معه على لعب لقاء ودي بالنظر إلى تواجد العديد من الالتزامات القانونية التي يجب التقيد بها في مثل هذه المواجهات.

تعاقد الفاف مع وكالة فرنسية الغرض منه إداري

برمجة مواجهة ودية ضمن تواريخ الفيفا يجب أن يمر عبر وكالة معتمدة لدى الفيفا ولهذا السبب تعاقدت الفاف مع الوكالة الفرنسية التي يسيرها مناجير مغربي اسمه يوسف، فالسبب الأول من أجل هذا التعاقد هو إداري محظ، كالتأمين الذي يحتاجه اللاعبون والعديد من الأمور الإدارية التي تبقى خارج اختصاص الفاف وهيئة أنفانتينو تملك العديد من الوكالات المعتمدة، والتي يجب المرور عليها للتكفل بتنظيم كل مباراة ودية تلعب ضمن تواريخها.

الفاف هي من سينظم مباراة غينيا والوكالة وسيط إداري ليس أكثر

التعاقد مع وكالة معتمدة في تنظيم برمجة اللقاءات يبقى الغرض منه إداريا ليس أكثر، ووفق القوانين والمراسيم المعمول بها من قبل الفيفا، فالفاف هي التي ستنظم المواجهة وتملك كل الصلاحيات يوم المباراة، وهي المسؤولة عن حقوق البث والعديد من الأمور المرتبطة بالمواجهة يوم السادس جوان.

الفاف سبق وأن تعاملت مع وكالة فرنسية وأخرى سويسرية في عهد روراوة

تعامل الفاف مع وكالة معتمد في تنظيم اللقاءات الدولية الودية ليس وليد اليوم وليس زطشي فقط من استحدث هذا الأمر، فالفاف تعاقدت من قبل مع وكالة فرنسية وسويسرية في عهد الرئيس السابق روراوة لأن التعامل معها إجباري من قبل الفيفا، فالخضر قبل مونديال البرازيل واجهوا منتخبي أرمينيا و رومانيا في سويسرا من تنظيم وكالة وارد ماتش وكل اللقاءات الودية التي برمجت من قبل ضمن تواريخ الفيفا أوكلت لهذه الوكالات.

الفاف ستتكفل بإقامة الوفد الغيني في الشيراطون فقط

بحسب مصدر مطلع فإن الفاف لم تدفع أي سنتيم للاتحادية الغينية من أجل برمجة لقاء ودي، لأنها كانت تملك العديد من الطلبات من منتخبات إفريقية أخرى للعب في الجزائر، لهذا فالفاف وحسب الاتفاق المبرم مع الوكالة الفرنسية وكذلك الاتحادية الغينية لن تتكفل إلا بإقامة وفد المنتخب الغيني طيلة تواجده بالجزائر، حيث ستدفع تكلفه الإقامة بفندق الشيراطون فقط الذي اختير ليكون مقر إقامة لهم.

ب-بكوش