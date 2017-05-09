أصبح الليبيري جورج وايا أسطورة في إيه سي ميلان ووصل لكل ما يريده بعد أن حقق الكرة الذهبية، ولكنه اعترف بتشجيع يوفنتوس.

لعب وايا بقميص ميلان في الفترة من 1995 إلى 2000، حقق خلالاه مع الفريق لقبين للدوري الإيطالي كما فاز بجائزة لاعب العام.

وقال وايا في تصريحات صحفية: “يوفنتوس هو فريقي المفضل منذ أن كنت طفلاً، في ليبيريا كنت أرتدي دائماً قميص يوفنتوس، لقد كان ميشيل بلاتيني هو لاعبي المفضل”.

وأكمل أسطورة ليبيريا “عندما قابلت بلاتيني لم أستطع أن أتوقف عن الابتسام، يوفنتوس يجري في دمي، لقد أردت حقاً أن أنضم لهم”.

وعن لعبه في صفوف باريس، قال وايا: “لقد ندمت على الانتقال لباريس سان جيرمان، لو كان بيدي الاختيار لاخترت يوفنتوس بعد أن قضيت وقت جيد في موناكو”.

يستعد يوفنتوس لمواجهة موناكو في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، نجح يوفنتوس في الفوز ذهاباً على ملعب لويس الثاني بثنائية نظيفة.

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