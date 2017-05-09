ألعاب التضامن الإسلامي, الخضر يستهلون المنافسة بفوز على الأتراك

تفوق المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم على نظيره التركي (2-1) في افتتاح مباريات المجموعة “ب” من الطبعة الرابعة لألعاب التضامن الإسلامي الجارية وقائعها بمدينة باكو في أذربيجان ، و افتتح الأتراك باب التسجيل عند الدقيقة 37 قبل أن يعود الخضر في النتيجة في الدقيقة 77 عبر مهاجم نادي بارادو فريد الملالي، الذي تلاعب بدفاع الخصم معدلا الكفة للجزائر ليضيف أحمد قعقع هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع الدقيقة 95 بواسطة ضربة جزاء.

المباراة لعبت على العشب الاصطناعي و ساعدت لاعبي الخضر

لعبت مباراة أمس بين المنتخب الوطني الأولمبي و نظيره التركي على أرضية معشوشبة اصطناعيا بِملعب “باييل ستاديوم” في مدينة باكو بأذريبجان، وهو الأمر الذي صب في مصلحة النخبة الوطنية الذين تمكنوا من حصد أول انتصار ضمن فعاليات ألعاب التضامن الإسلامي.

لواجدي:” واجهنا منتخبا قويا و عنيدا ”

أكد لاعب اتحاد الحراش العيد لواجدي لاعب المنتخب الأولمبي أن الفوز المحقق على تركيا كان صعبا ، كون المنافس يملك مستوى جيدا وقويا بدنيا، غير أن زملاءه عرفوا كيف يتألقون ويقلبون المباراة:”حققنا فوزا صعبا في مستهل البطولة بعد أن كنا متخلفين في النتيجة ،حيث عرفنا كيف نعود و نبسط السيطرة في المباراة، فالعمل الذي قمنا به في التربصات أعطى ثماره بدليل أننا أنهينا اللقاء جيدا من الناحية البدنية .”

مواجهة منتخب فلسطين يوم الخميس

سيواجه المنتخب الوطني نظيره الفلسطيني لحساب الجولة الثانية من المجموعة “ب” يوم الخميس 11 ماي قبل أن يختتم الدور الأول في 15 مايو ضد منتخب عمان.، وتتكون المجموعة “أ” من البلد المنظم أذربيجان الكاميرون، العربية السعودية و المغرب، حيث يتأهل صاحبا المرتبة الأولى و الثانية عن كل مجموعة إلى المربع الذهبي.

جلال.ك