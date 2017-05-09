إدارة واست هام تجتمع وتقرر تسريح فيغولي

كشف موقع “ناينتي ناين مينتس” البريطاني أن إدارة واست هام اجتمعت مؤخرا بالمدرب سلافان بيليتش من أجل تحديد قائمة المسرحين من الفريق نهاية الموسم، الموقع السابق قال أن الاجتماع لم يكن حاسما لأن الإدارة قررت تسريح ثلاثة لاعبين من خط الوسط رسميا على أن يختار بيليتش هؤلاء الثلاثة، بيليتش يبدو في حيرة من أمره بخصوص اسمين لأنه استقر فعلا على الاسم الأول وهو الدولي الجزائري سفيان فيغولي الذي تقرر وبصفة رسمية ( حسب الموقع السابق طبعا) تسريحه .

فيغولي لم يقدم أي شيء وتسريحه متوقع

رغم تضارب الأنباء عن تسريح فيغولي من عدمه إلا أن الإجماع في واست هام قائم على أن فيغولي لم يقدم أي شيء ويعتبر من أسوأ الصفقات في الفريق وما أكثرها، فيغولي وكما يعلم الجميع يتقاضى سنويا 4 ملايين أورو وهو مبلغ ضخم للاعب بديل وتسعي الإدارة إلى تسريحه من أجل توفير هذه الأموال للاعب آخر يبدو أمرا منطقيا، هذا وكشفت عديد التقارير سابقا نية واست هام بيع فيغولي لكن أنباء أخرى نفت الأمر وأكدت التمسك به لكن مصير الجزائري بين التسريح والبقاء سيعرف بعد أقل من شهر من الآن .

تغيير الأجواء قد يكون في صالح فيغولي والعروض لا تنقصه

الحديث عن وضع فيغولي على رأس قائمة المسرحين لا يعني البتة أنه في وضعية حرجة بل على العكس من ذلك قد يكون تسريحه في صالحه، لأن الدولي الجزائري لم يتكيف بتاتا مع الدوري الإنجليزي، سفيان وقبل انتقاله لواست هام امتلك عديد العروض، كما أنه تلقى عروضا رسميا في جانفي الماضي غير أن إصرار إدارة ناديه على إبقائه وقفت في وجه رحيله ليتبين أن القرار لم يكن في صالح الطرفين، فيغولي وفي حال قرر الرحيل فإن عدة فرق ترغب في ضمه في مقدمتها مرسيليا الفرنسي وأيضا فينارباتشي التركي الذي لم يتخل عن فكرة انتدابه منذ قرابة العامين .

تحسين وضعه في المنتخب يمر بتحسين وضعه في الأندية

رحيل فيغولي عن واست هام قد لا يكون فقط في صالح مسيرته مع الأندية وإنقاذ وضعه الذي ما فتئ يتردى منذ موسمين، ولكن أيضا في صالح وضعه مع المنتخب، المنتخب الوطني صار بمدرب جديد اسمه لوكاس ألكاراز والتقني الإسباني سيعمل على إثبات ذاته وسيضرب بيد من حديد من دون شك ولن يستدعي إلا اللاعب الجاهز، فيغولي لا يرغب في بداية سيئة مع الإسباني ورحيله عن واست هام وضمان مكان في فريق آخر قد يضمن له مكانا على الأقل في مجموعة الخضر .

عزوز.ب