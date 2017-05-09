انتقادات لاذعة لتايدر والجزائري مرشح لحمل شارة القيادة الموسم المقبل في بولونيا

كما كان متوقعا وأشرنا إليه في عدد أمس نال الدولي الجزائري سفير تايدر نصيبا كبيرا من النقد بعد مستواه السيئ جدا في لقاء إيمبولي، الذي جرى الأحد وانتهى بخسارة فريقه بثلاثية مقابل هدف وحيد، سفير وبحسب كثير من المواقع والصحف الإيطالية اعتبر أسوأ لاعب ونال أسوأ تقييم لم يتعد الخمس علامات من عشرة، ويبدو النقد الموجه لتايدر جد منطقي، حيث ظهر الجزائري بوجه شاحب جدا .

مرشح لحمل شارة القيادة الموسم المقبل

في سياق منفصل أكد أمس لاعب بولونيا وقائده دزيمايلي رحيله عن الفريق الموسم المقبل، رحيل دزيمايلي يعني البحث عن قائد جديد للفريق الموسم المقبل وهنا كشف موقع “بولونيا نيوز” أن سفير تايدر ضمن ثلاثة مرشحين يقع عليهم الإجماع لخلافة دزيمايلي وحمل شارة القيادة، سفير ورغم أنه انتقل إلى بولونيا قبل عام واحد إلا أنه سبق ولعب له ويعتبر من قلائل اللاعبين الحاليين الذين تجاوزوا مع الفريق مائة لقاء .

دزيمايلي:” أرشح تايدر ليكون خليفتي في القيادة“

كما أشرنا إليه أعلاه فإن نهاية الموسم الحالي ستعني نهاية مسيرة السويسري دزيمايلي مع الفريق، حيث قرر الانتقال للعب في الدوري الكندي، دزيمايلي أدلى بتصريحات يوم أمس تكلم فيها عن رحيله وتكلم أيضا عن خليفته، حيث لم يخف رغبته في رؤية سفير تايدر قائدا للفريق مؤكدا أنه عنصر هام في المجموعة ومن أقدم اللاعبين، يذكر أن سفير تايدر لم يجدد عقده مع بولونيا بعد ما يعني أن الحديث عن تعيينه قائدا مؤجل لغاية ترسيم الاتفاق .

بورقعة .ع