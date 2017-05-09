بالوتيلي على أعتاب الرحيل عن نيس لهذا السبب!

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن المهاجم الايطالي ماريو بالوتيلي سيغادر ناديه نيس في نهاية الموسم الحالي.

وقد تمتع بالوتيلي البالغ من العمر 26 اعامً بموسم لائق مع نيس ، حيث سجل 17 هدفاً في 27 مباراة منذ إنضمامه للفريق الفرنسي في بداية الموسم الحالي.

ومع ذلك ذكر موقع فوتبول إيطاليا أن نادي نيس لن يكون قادراً على الاستمرار في دفع أجر بالوتيلي الذي يبلغ 5 مليون يورو في الموسم لمدة سنة آخرى ، مما يجعل اللاعب قريباً بقوة من مغادرة نيس بنهاية هذا الموسم.

وقد ساهمت أهداف بالوتيلي حتى الآن في وجود نيس في المركز الثالث بالدوري الفرنسي ، وهذا يعني تأهلهم لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وفي حال رحيل بالوتيلي عن نيس ، سيتنافس ناديي لاس بالماس الاسباني وجالطه سراي التركي بالحصول على توقيعه بالميركاتو القادم.