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بودبوز يواصل التراجع ويحتل المركز الـثامن ضمن تصنيف أحسن لاعبي الليغ 1

بودبوز يواصل التراجع ويحتل المركز الـثامن ضمن تصنيف أحسن لاعبي الليغ 1

By admin
9 مايو، 2017
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نشرت أمس صحيفةليكيبالفرنسية وككل بداية أسبوع قائمة أحسن اللاعبين في الدوري منذ انطلاق الموسم، الترتيب الذي أفرج عنه أمس عرف تراجع الدولي الجزائري رياض بودبوز كثيرا، رياض الذي احتل الصف الأول قبل أسابيع فقط ترجع كثيرا ليصل يوم أمس للمركز الثامن وهذا بسبب  تراجع مستوياته مؤخرا، صحيفة ليكيب الفرنسية منحت الجزائري تقييما وقدره 5 فقط من  عشرة في لقائه ضد ران، ما جعل  تقييمه العام يتراجع ويصل لـ5.94، يذكر أن بودبوز كان يحتل الصف السادس الأسبوع الماضي فقط .

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