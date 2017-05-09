بيل يحذر زملائه من صعوبة التتويج بالأبطال مجددًا

يستعد نادي ريال مدريد الألماني لخوض مباراة العودة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام الجار أتليتكو مدريد والتي ستكون مساء الأربعاء على ملعب فيسنتي كالديرون بالعاصمة الإسبانية.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز النادي الملكي بنتيجة 3-0 على ملعب سنتياجو برنابيو وذلك ما جعل الميرنجي مدريد قريب من نهائي كارديف.

يغيب النجم الويلزي غاريث بيل عن تشكيل النادي الملكي مؤخرًا بسبب الإصابة ولكنه صرح قائلًا: “نحن لا نزال ننافس على دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني ولذلك علينا التركيز جيدًا في المباريات القادمة، نقدم الآن أداء رائع ويتحسن في كل مباراة”.

وأضاف: “نشعر دائمًا بالقدرة على الفوز على أي فريق مهما كان قويًا، نعلم أن التأهل لنهائي دوري الأبطال والتتويج به صعب ولكن سنقاتل من أجل تحقيق ذلك مجددًا”.

وفي الأخير قال: “هذا الموسم كان صعب علي بكل تأكيد، كانت البداية جيدة ولكن تعرضت لإصابة في الكاحل مما جعلني أغيب ثلاثة أشهر ولكن الآن أعمل بقوة من أجل العودة ومشاركة الفريق في المباريات القادمة”.

يذكر أن النادي الملكي قد تأهل لنصف النهائي على حساب بايرن ميونيخ الألماني بينما تأهل أتليتكو على حساب ليستر سيتي الإنجليزي، وعلى الجانب الآخر يخوض يوفنتوس مباراته الحاسمة أمام موناكو مساء الثلاثاء.

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