زيدان يبشر بعودة المصابين قبل الديربي الأوروبي

يستعد نادي ريال مدريد الألماني لخوض مباراة العودة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام الجار أتليتكو مدريد والتي ستكون مساء الأربعاء على ملعب فيسنتي كالديرون بالعاصمة الإسبانية.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز النادي الملكي بنتيجة 3-0 على ملعب سنتياجو برنابيو وذلك ما جعل الميرنجي مدريد قريب من نهائي كارديف.

وفي المؤتمر الصحفي للفريق اليوم تحدث المدرب زين الدين زيدان عن الخط الدفاعي بفريقه وقال: “ناتشو هو المدافع الوحيد الذي يمكنه المشاركة في جميع المراكز بالخط الخلفي، هو يقدم عمل هائل مؤخرًا”.

وأضاف: “فاران يشعر بالراحة خلال الفترة الأخيرة وسيكون جاهز معنا في المباراة غدًا وكذلك بيبي الذي تعافى من الإصابة وسيكون حاضر أيضًا”.

يذكر أن النادي الملكي قد تأهل لنصف النهائي على حساب بايرن ميونيخ الألماني بينما تأهل أتليتكو على حساب ليستر سيتي الإنجليزي، وعلى الجانب الآخر يخوض يوفنتوس مباراته الحاسمة أمام موناكو مساء الثلاثاء.

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