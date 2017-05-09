غضب في إشبيلية من حكم مباراة الريال القادمة

انتابت حالة من الغضب الأجواء داخل نادي إشبيلية بسبب تعيين الحكم الدولي الإسباني أونديانو ماييانكو لإدارة مباراة ريال مدريد القادمة على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويأتي ذلك خاصة وأن الحكم قد أدار للملكي 18 مباراة حتى الآن في تاريخه ولم يخسر الريال سوى مباراة واحدة فقطة مع تعادلين.

وهناك تشكك كبير من جانب إشبيلية حول الحكم الذي شهد معه الريال 15 فوز بالدوري ، والمباراة التي خسرها كانت أمام برشلونة وبيب غوارديولا بنتيجة 2-6 في عام 2009.

إشبيلية مع ماييانكو قد لعب 28 مباراة فاز في 12 مباراة وحقق ستة تعادلات وخسارة في 10 مباريات.