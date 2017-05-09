غلام يتوصل لاتفاق مبدئي مع نابولي من أجل تجديد عقده

استيقظت الصحافة الإيطالية أمس الإثنين على وقع أخبار غير منتظرة تفيد باقتراب الدولي الجزائري فوزي غلام من تجديد عقده مع فريقه نابولي، غلام ولغاية نهاية الأسبوع الماضي كان أبعد من أن يجدد نظرا لوضعه مع الفريق وأيضا بسبب رفض إدارة ناديه التجديد له بمطالبه، لكن وفي ظرف وجيز انقلبت الأمور وتقاربت وجهات النظر لغاية الاقتراب من التجديد، ومن دون شك فإن للقاء الجزائري ضد كالياري الأثر البالغ، حيث رأت الإدارة حينها أن تضييعه لن يكون في صالحها .

شقيق غلام شوهد في مقر تدريبات نابولي في “كابري” سهرة الأحد

بحسب راديو سي أر سي الجهوي في الجنوب الإيطالي فإن المدير الرياضي لنابولي كريستيان غانتولي ضرب موعدا لشقيق الدولي الجزائري من أجل بعث المفاوضات من جديد، شقيق غلام تواجد في “كابري” مقر تدريبات نادي نابولي عشية الأحد الماضي، حيث التقى بالمدير الرياضي لنابولي ويكون قد اتفق معه مبدئيا على تجديد العقد، الراديو السابق الذكر قال أن وضع غلام لتوقيعه على العقد مازال مرتبطا ببعض الشروط التي سيتم الاتفاق عليها لاحقا .

إدارة نابولي تنازلت ووافقت على دفع 2 مليون أورو + حوافز

موقع أريا نابولي تطرق يوم أمس للموضوع أيضا وأكد بدوره اقتراب غلام كثيرا من تجديد عقده، الموقع السابق قال أن إدارة نابولي تنازلت أخيرا وقررت رفع العرض المقدم للجزائري ليصل لـ2 مليون أورو + حوافز تقدم للجزائري طيلة المواسم التي سيلعبها في الفريق، العرض يكون قد أقنع شقيق غلام الذي وافق على الفور في انتظار موافقة اللاعب نفسه وربما وكيل أعماله الذي لم يظهر له أي أثر في الفترة الماضية سواء في مفاوضات فوزي داخل إيطاليا أو خارجها، الغريب أن الصحافة الإيطالية بمختلف أطيافها لم تتطرق لمدة العقد لكن وبكل تأكيد لن يقل عن أربع سنوات قادمة .

غلام احتفظ بحقه في الرحيل في حال تلقى عرضا بعشرين مليون أورو

رغم أن الاتفاق لم يرسم بعد إلا أن الصحافة الإيطالية تكلمت عن إمكانية رحيل غلام حتى بعد الاتفاق، حيث كشفت التقارير يوم أمس أن إدارة نابولي اتفقت مع وكيل فوزي على تسريحه للنادي الذي يجلب عرضا كبيرا، إدارة نابولي قالت أنها ستقبل بعرض 20 مليون أورو من أي ناد آخر وسيكون غلام وقتها حرا لكن شرط أن يأتي العرض قبل نهاية ماي الحالي أي أن وكلاء غلام لديهم ثلاثة أسابيع فقط لجلب هذا العرض “العملاق” وإلا فإنهم مجبرون على التجديد بالقيم التي اتفق عليها سهرة الأحد الماضي .

نابولي لن يتوقف عن البحث عن بدلاء للجزائري رغم الاتفاق

صحيفة “إل ماتينو” هذه المرة كشفت أن إدارة نابولي لن تتوقف عن البحث عن بدلاء للجزائري لأنها مازالت لا تثق في الاتفاق الحاصل مبدئيا لأنه يبقى اتفاقا شفويا فقط، الصحيفة الرائدة في إيطاليا لم تنف أن بقاء غلام زادت نسبه لتتخطى النصف لكن ولحد أن يصل الأمر للتأكيد سيبقى كشافة النادي يبحثون عن بدائل وهناك عديد الأسماء بالفعل مثل الإسبانو جزائري لاعب ريال سوسييداد برشيش، غريمالدو لاعب بنفكيا وأيضا رودريغاز لاعب فولسبورغ وغيرهم .

تشيرو فينيراتو:” غلام اتفق على التجديد وسينال الراتب الذي يريد“

في السياق ذاته أدلى الصحفي الإيطالي تشيرو فينيراتو أمس الإثنين بتصريحات للإعلام المحلي تكلم فيها عن وضع بعض لاعبي نابولي مع السوق الصيفية المقبلة ، فينيراتو ركز كثيرا على وضع الدولي الجزائري فوزي غلام وأكد أن كل الأخبار المتداولة عن قرب تجديده صحيحة حتى أنه أكد ذلك بالقول أن غلام سيبقى في نابولي لفترة أطول من المتوقع، فينيراتو قال أن غلام سيحصل على الراتب الذي يريد ( حوالي 2 مليون أورو سنويا) حيث أجبر إدارة ناديه على الرضوخ له بعد مستوياته الكبيرة .

بورقعة .ع