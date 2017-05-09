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مدرب تينيريفي يشيد بأيت عثمان

مدرب تينيريفي يشيد بأيت عثمان

By admin
9 مايو، 2017
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أدلى مدرب تينيريفي خوسي لويس مارتن أمس الاثنين بتصريحات نقلها موقع “دياريو دي افيسوس” المقرب من النادي تكلم فيها عن نتائج فريقه الماضية وخاصة اللقاء الماضي ضد لوجو والذي فاز فيه تينيريفي بهدفين مقابل هدف وحيد، مارتن أشاد كثيرا بدور أيت عثمان رغم أن الجزائري شارك فقط كبديل حيث أكد أن دخوله سمح لفريق بالسيطرة على الكرة وجعل انتقالها بين الدفاع والهجوم أكثر سلاسة ( أيت عثمان دخل والنتيجة تشير للتعادل)، ورغم ذلك أعاب مدرب تينيريفي على الدولي الجزائري ارتكابه لبعض الأخطاء وطالبه بتصحيح الأمور قريبا، هذا وتعتبر تجربة أيت عثمان مع تينيريفي تجربة عابرة لأنه لم يترك أثر في الست أشهر التي يقضيها حاليا مع الفريق قبل العودة لنادي خيخون الموسم المقبل .

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