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منتخب فرنسا يدير ظهره للوبيز

منتخب فرنسا يدير ظهره للوبيز

By admin
9 مايو، 2017
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تلقى ماكسيم لوبيز، نجم أولمبيك مرسيليا الفرنسي، من أصول جزائرية صفعة قوية بعد أن تم تجاهله من قبل مدرب منتخب فرنسا تحت 20 سنة، ليدوفيك باتالي، لم يوجه له الدعوة للمشاركة في مسابقة كأس العالم تحت 20 سنة، المقررة في كوريا الجنوبية في الفترة الممتدة ما بين 20 ماي و 11 جوان.

اللاعب كان ينتظر بشغف دعوة من الديكة

يجدر التذكير إلى أن هذا الأخير أعلن في وقت سابق رغبته في اللعب لمنتخب فرنسا، ملمحا بطريقة غير مباشرة عدم ترحيبه باللعب لصالح الجزائر، و لا يعرف هل أن ماكسيم لوبيز سيغير من موقفه بعد هذا التجاهل، أم سيتمسك بأحلامه في تمثيل “الديكة”؟ يشار إلى أن لاعب خط الوسط الموهوب الملقب بـ”إنيستا الجديد” يتواجد محل متابعة من عدة أندية أوروبية كبرى، على غرار برشلونة الإسباني.

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