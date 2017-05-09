هني ينتقد خطط مدربه من جديد

أدلى لاعب الخضر ونادي أندرلخت سفيان هني بتصريحات أمس الإثنين أوردها الموقع الرسمي لناديه تكلم فيها عن الفوز المهم الذي حققه ورفقاؤه في لقاء زولت وارجيم ليلة الأحد، والذي قربهم كثيرا من الفوز باللقب، هني قال أن الفريق حقق النقاط الثلاث وهو المهم بالنسبة له مشيدا كثيرا بعمل زملائه سواء دفاعيا أو هجوميا، للإشارة فإن هني شارك أساسيا في هذا اللقاء وكان وراء الهدف الأول بتمريرة حاسمة هي السادسة عشر له في الموسم الحالي في كل المنافسات .

هني :”اللعب بثلاثة مدافعين عطلنا وعطل صناعة اللعب كثيرا“

رغم أنه ثمّن الفوز المحقق إلا أن قائد أندرخلت انتقد المستوى العام للفريق وقال أنه كان سيئا وأن الفريق الخصم كان أحسن منهم، لاعب الخضر قال أن الخطة التي دخل بها المدرب لم تكن مناسبة لأن اللعب بخمسة مدافعين ثلاثة منهم في المحور لم يكن مناسبا للمجموعة وعطّل بناء اللعب كثيرا، كلام هني من شأنه أن يشعل الحرب أكثر مما هي مشتعلة بينه وبين مدربه، حيث تبادلا طيلة الموسم الانتقادات حتى وصل بهما الأمر للمواجهة علانية في أحد اللقاءات التلفزيونية .

“تركيزنا الآن منصب على اللقاء المقبل لأجل تحقيق اللقب”

بفوزهم عشية الأحد على زولت وارجيم صار رفقاء القائد الجزائري على بعد ثلاث نقاط فقط من تحقيق اللقب الضائع، لقاء الجولة المقبلة سيجمع أندرخلت بالغريم أف سي بروج، هني شدد على ضرورة العمل بجهد طيلة الأسبوع من أجل الوصول في أفضل حال للقاء بروج والفوز به من أجل تحقيق اللقب وإسعاد الأنصار، خريج مدرسة نانت الفرنسية طالب نفسه وزملاءه بضرورة عدم ارتكاب الأخطاء التي ارتكبت سابقا لأن الفريق بات على مرمى حجر من اللقب .