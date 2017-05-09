وكيل أعمال محرز في برشلونة والصحافة الكاتالونية تؤكد قدومه لمناقشة مستقبل موكله

كشفت تقارير أمس الإثنين أن وكيل أعمال الدولي الجزائري رياض محرز شوهد في مطار برشلونة ليلة السبت الماضي، ولو أن وجود وكيل محرز في مطار برشلونة في حد ذاته خبر عادي إلا أن الصحافة لا تتوقف البتة عن التأويلات ، حيث علقت صحيفة “سبور” المقربة من البارصا على الموضوع بالتأكيد على أن تواجد وكيل محرز ما هو إلا لمناقشة مستقبله في النادي الكاتالوني الذي قيل سابقا أنه يرغب في ضمه ويبدو أنه بدأ في السير بعض الخطوات نحو تجسيد هذه الصفقة .

النادي الكاتالوني بيئة مناسبة لرياض بسبب طريقة لعبه ؟

الحديث عن انتقال محرز لبرشلونة دائما ما يجر الكثير من الصحف للحديث عن طريقة لعبه، الصحافة الإسبانية عادت لتؤكد أن طريقة لعب الجزائري مناسبة تماما للبارصا الذي يركز كثيرا على الاستحواذ وفنيات لاعبيه وهو ما يبرع فيه رياض، لاعب الخضر إضافة للبارصا مطلوب من عدة أندية لكن بين كل هذه الأندية يفضل الجزائري الانتقال للبارصا لأنه يرى في ذلك طريقه نحو النجاح .

أسطورة توتنهام كريس وادل : ” توتنهام بحاجة للاعب مثل محرز للفوز بالدوري“

شكلت الخسارة ضد واست هام والتي أبعدت نادي توتنهام رسميا عن الدوري صدمة لدى الجماهير وصحافة السبيرز وأيضا اللاعبين القدامى للفريق، أسطورة توتنهام كريس ودل أدلى بدوله يوم أمس بخصوص أسباب ضياع اللقب، حيث أكد أن النادي احتاج لصانع لعب حقيقي ولفنان في الوسط، “ودل” قال أن النادي بحاجة للاعب مثل محرز إن أراد الفوز باللقب الموسم المقبل، حيث على الإدارة التحرك للتعاقد معه وعلى المدرب السعي من أجل إقناعه، وترى كثير من الأصوات في العاصمة لندن أن التعاقد مع محرز سيحل الكثير من المشاكل، إذ يلعب الفريق لعبا كلاسيكيا عاديا من دون إبداع .

مدرب ليستر سيتي:” سعيد جدا لمستوى محرز“

أدلى مدرب ليستر سيتي غريغ شكسبير بتصريحات نقلها موقع “ليستر ماركوري ” تكلم فيها عن لقاء فريقه الأخير ضد واتفورد وأيضا عن عودة لاعبه الجزائري رياض محرز للتألق، شكسبير قال أنه سعيد جدا لرياض مؤكدا أنه استطاع أن يرد على كل النقد الذي وصله في الوقت المناسب وأضاف:” سعيد جدا للأداء الذي قدمه محرز مؤخرا، لقد كان بحاجة ماسة للتسجيل ونال ما أراده، أعتقد أن نقد الذات عند رياض أتى أكله لقد تكلمت معه سابقا وانتقدت أداءه ويبدو أنه استجاب سريعا، لقد تكلموا عنه كثيرا مؤخرا لكنه حول كل الأحاديث عنه لإشادات بعد هدفه في واتفورد، لقد منح الفريق الأمان ” .

اختير في التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز

بالحديثعنتألقمحرزفيلقاءواتفوردالأخيرفقدسمحلههذاالتألقوخاصةالهدفالذيسجلهبدخولالتشكيلةالمثاليةللدوريالإنجليزي الممتاز عن الجولة المنقضية، صحيفة “ذي ويك” الإنجليزية نشرت أمس تشكيلتها التي رأت أنها الأحسن وحجز محرز من ضمنها مكانا، حيث كشف التقرير أن رياض قدم مستوى كبيرا و إلى جانب لاعب الخضر عرفت التشكيلة تواجد لاعبين كبار على غرار لانزيني، دي بروين، رامسي لاعب آرسنال وغيرهم .