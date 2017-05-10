أليكس فيدال يبعث برسالة تفاؤل حول اللحاق بنهائي الكأس

نشر نجم فريق برشلونة المصاب أليكس فيدال رسالة حول حالته في الفترة الأخيرة وإمكانية العودة في أسرع وقت .

ونشرت صحيفة سبورت أن فيدال قد نشر رسالة تفاؤل حول إمكانية عودته مرة أخرى من أجل الظهور في مباراة نهائي كأس ملك أسبانيا.

وتشير التقارير إلى صعوبة لحاق أليكس فيدال بالمباراة التي ستقام يوم 27 ماي الجاري بين فريقي برشلونة وديبورتيفو ألافيس.

ونشر فيدال صوره له في تدريبات البارسا على حسابه الرسمي بالانستجرام قائلاً: العودة (رمز الصاروخ في إشارة إلى السرعة) نقترب .. وأواصل العمل الجاد.