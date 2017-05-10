اعتراض إفريقي على زيادة مقاعد كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسميًا عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 منتخب بداية من بطولة عام 2026، وذلك خلال كونغرس فيفا الذي عقد في البحرين.

وأكدت شبكة “ESPN” في تقرير نشرته اليوم، أن هناك اعتراض إفريقي على مقاعدها الجديدة في بطولة كأس العالم، حيث قرر فيفا زيادة مقاعد قارة إفريقيا من خمسة منتخبات إلى تسعة منتخبات.

ويتأهل المنتخب العاشر إلى دورة مجمعة مكونة من ستة منتخبات من مختلف القارات، ويتأهل خلالهم أصحاب المراكز الأولى والثانية إلى كأس العالم، وبالتالي من الممكن أن يتأهل من قارة إفريقيا عشرة منتخبات.

وترغب قارة إفريقيا في تأهل عشرة منتخبات مباشرة إلى كأس العالم، خاصة أن إفريقيا تمثل 54 عضو من 211 عضو في فيفا.

ويأتي إعتراض قارة إفريقيا، لأن هناك قارة مثل أمريكا الجنوبية تملك عشرة منتخبات فقط، يتأهل منهم 6 منتخبات مباشرة إلى كأس العالم وينافس المنتخب السابع في الدورة المجمعة وفي حالة تأهله، فإن نسبة المتأهلين من أمريكا الجنوبية تصل إلى 70%.

وتمت زيادة مقاعد أوروبا من 13 إلى 16 منتخب، بينما تضاعفت المنتخبات من قارة أمريكا الشمالية من ثلاثة منتخبات إلى ستة، بينما ارتفع عدد المنتخبات من آسيا من أربعة إلى ثمانية منتخبات، وأخيرًا سيتأهل منتخب بشكل مباشر من قارة أوقيانوسيا، وبنسبة كبيرة سيكون منتخب نيوزيلاند خاصة بعد انتقال آستراليا للعب في قارة آسيا.