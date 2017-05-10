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الأتليتي يمتلك نتائج جيدة على الكالديرون قبل مواجهة الريال بالأبطال

الأتليتي يمتلك نتائج جيدة على الكالديرون قبل مواجهة الريال بالأبطال

By admin
10 مايو، 2017
2109
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يمتلك نادي أتليتكو مدريد الإسباني نتائج جيدة على ملعب فيسنتي كالديرون قبل مواجهة اليوم أمام نادي ريال مدريد في بطولة دوري الأبطال الأوروبي.
وقال الحساب الرسمي للروخي بلانكوس على تويتر: لدينا خمس مباريات على ملعبنا فيسنتي كالديرون وكانت نتائجنا في تلك البطولة أربع مرات للفوز ومرة واحدة للتعادل.
الأتليتي يسعى بقوة إلى الحصول على فوز كبير أمام الريال رغم صعوبة الموقف وهي نتيجة 3-0 لمعادلة مباراة الذهاب او الفوز برباعية نظيفة للتأهل المباشر.
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