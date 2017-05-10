بيرباتوف ينصح مبابي بالبقاء في موناكو

يعتقد البلغاري ديمتار بيرباتوف أن كيليان مبابي عليه أن يبقى في صفوف موناكو لعام آخر على الأقل.

قدم صاحب الـ18 عاماً مستوى مميز مع فريق الإماراة الفرنسي في البطولات المحلية والأوروبية، بعد أن سجل في أول أربع مباريات يلعبها في الأدوار الإقصائية للبطولة.

وقال بيرباتوف في تصريحات صحفية: “على مبابي أن يستمر مع موناكو لموسم آخر على الأقل، سيلعب عدد دقائق أكثر وينضج أكثر”.

وأكمل مهاجم مانشستر يونايتد وموناكو السابق “سواء استمر مع موناكو أو رحل، فمبابي يجب أن يلعب عدد كبير من الدقائق”.

ارتبط اسم مبابي بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

واختتم بيرباتوف حديثه قائلاً: “مبابي واحد من أفضل المواهب في العالم، يستطيع أن يصبح المهاجم الأفضل ولكن عليه أن يتحلى بالصبر ويتخذ القرار الصحيح”.

شارك ابن الـ18 عاماً في41 مباراة مع موناكو هذا الموسم، سجل خلالها 25 هدف ومرر 12 تمريرة حاسمة.