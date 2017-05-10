الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثرابطة أبطال أوروباملاعب العالم
تشكيل الريال و الأتليتكو : زيدان يصر على بنزيمة.. وتغيير هجومي لسيميوني

تشكيل الريال و الأتليتكو : زيدان يصر على بنزيمة.. وتغيير هجومي لسيميوني

By admin
10 مايو، 2017
2048
0
Share:

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيل فريقه من أجل مواجهة غريمه أتليتكو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يشهد تشكيل زيدان أي مفاجآت، بدخوله بكامل عناصره الأساسية، والإصرار على كريم بنزيمة بخط الهجوم بجوار كريستيانو رونالدو ومن خلفهما إيسكو.

ويلعب زيدان بكل من :

حارس: كيلور نافاس

دفاع: سيرخيو راموس، فاران، مارسيلو، دانيلو

الوسط: كروس، كاسميرو، مودريتش

الهجوم: رونالدو، بنزيمة، إيسكو

البدلاء: كيكو، ناتشو، خاميس، كوفاسيتش، لوكاس فاسكيز، أسينسيو، موراتا

وعلى الجانب الآخر يخوض دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو اللقاء بالتشكيل التالي الذي شهد تغيير هجومي للمدرب الأرجنتيني بالاعتماد على فيرناندو توريس بدلا من كيفن جاميرو الذي خاض مواجهة الذهاب:

حارس: أوبلاك

دفاع: خيمينيز، جودين، سافيتش، فيليبي لويز

الوسط: جابي، كوكي، ساؤول، كاراسكو

الهجوم: جريزمان، توريس

البدلاء: مويا، لوكاس، تياجو، توماس، نيكو جايتان، كوريا، جاميرو

جدير بالذكر ان أتليتكو يحتاج لمعجزة من أجل بلوغ النهائي، بعد خسارته لمباراة الذهاب على ملعب ريال بثلاثية نظيفة.

الموضوع السابق

بيرباتوف ينصح مبابي بالبقاء في موناكو

الموضوع التالي

اعتراض إفريقي على زيادة مقاعد كأس العالم

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017