تشكيل الريال و الأتليتكو : زيدان يصر على بنزيمة.. وتغيير هجومي لسيميوني

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيل فريقه من أجل مواجهة غريمه أتليتكو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يشهد تشكيل زيدان أي مفاجآت، بدخوله بكامل عناصره الأساسية، والإصرار على كريم بنزيمة بخط الهجوم بجوار كريستيانو رونالدو ومن خلفهما إيسكو.

ويلعب زيدان بكل من :

حارس: كيلور نافاس

دفاع: سيرخيو راموس، فاران، مارسيلو، دانيلو

الوسط: كروس، كاسميرو، مودريتش

الهجوم: رونالدو، بنزيمة، إيسكو

البدلاء: كيكو، ناتشو، خاميس، كوفاسيتش، لوكاس فاسكيز، أسينسيو، موراتا

وعلى الجانب الآخر يخوض دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو اللقاء بالتشكيل التالي الذي شهد تغيير هجومي للمدرب الأرجنتيني بالاعتماد على فيرناندو توريس بدلا من كيفن جاميرو الذي خاض مواجهة الذهاب:

حارس: أوبلاك

دفاع: خيمينيز، جودين، سافيتش، فيليبي لويز

الوسط: جابي، كوكي، ساؤول، كاراسكو

الهجوم: جريزمان، توريس

البدلاء: مويا، لوكاس، تياجو، توماس، نيكو جايتان، كوريا، جاميرو

جدير بالذكر ان أتليتكو يحتاج لمعجزة من أجل بلوغ النهائي، بعد خسارته لمباراة الذهاب على ملعب ريال بثلاثية نظيفة.