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دزيكو: أنا في أفضل مستوياتي

دزيكو: أنا في أفضل مستوياتي

By admin
10 مايو، 2017
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صرح البوسني أيدين دزيكو مهاجم فريق ايه اس روما أنه في أفضل مستوياته المهنية ، حيث سجل هذا الموسم 27 هدفًا مع روما.
ونشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات دزيكو التي أكد من خلالها على أنه يعيش أفضل مستوياته الفنية في الموسم الحالي مع الجلاروسي.
وقال: انا سعيد وفخور وعملت بجد هذا الموسم وفي الفترة الإعدادية، عندما أحرز 36 هدفًا مع فولفسبرغ كان عمري 22 أو 23 عامًا ، وكان ذلك في بداية حياتي المهنية.
واضاف: ربما تعتقد إنه عندما تتقدم في السن تزداد سوءًا ولكنني سعيد لأنني أعيش الأمر بشكل مختلف والموضوع لا يتعلق بالعمر فعليك ان تعطي كل شئ لديه .
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