دزيكو: أنا في أفضل مستوياتي

صرح البوسني أيدين دزيكو مهاجم فريق ايه اس روما أنه في أفضل مستوياته المهنية ، حيث سجل هذا الموسم 27 هدفًا مع روما.

ونشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات دزيكو التي أكد من خلالها على أنه يعيش أفضل مستوياته الفنية في الموسم الحالي مع الجلاروسي.

وقال: انا سعيد وفخور وعملت بجد هذا الموسم وفي الفترة الإعدادية، عندما أحرز 36 هدفًا مع فولفسبرغ كان عمري 22 أو 23 عامًا ، وكان ذلك في بداية حياتي المهنية.

واضاف: ربما تعتقد إنه عندما تتقدم في السن تزداد سوءًا ولكنني سعيد لأنني أعيش الأمر بشكل مختلف والموضوع لا يتعلق بالعمر فعليك ان تعطي كل شئ لديه .