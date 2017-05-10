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سوكر يتوقع الفائز ببطولة دوري الأبطال الأوروبي

سوكر يتوقع الفائز ببطولة دوري الأبطال الأوروبي

By admin
10 مايو، 2017
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عقب اللاعب الأسطوري الكرواتي دافور سوكر مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني الأسبق على النهائي المحتمل لدوري الأبطال الأوروبي بين ريال مدريد ويوفنتوس.
وقال سوكر في تصريحات ينقلها موقع ديفنسا سنترال المدريدي: ريال مدريد هو بالفعل أفضل نادي في العالم ، ولكن لا نعلم ما سيجرى في الدوري الإسباني ودوري الأبطال هناك منافسة صعبة.
وتابع: مواجهة الريال مع اليوفنتوس أراها لصالح الفريق الإسباني ، فهو دائماً المفضل بتلك النهائيات ، ولكن اليوفي مع أنييلي قد بنى فريق كبير ينافس على البطولات المختلفة وهو لديه شغف لذلك.
وعن كريستيانو رونالدو .. أشار أنه من الجيد عدم توقفه عن التسجيل ، خاصة وأن الكرة الحديثة تطلب منك مجهود كبير يجعلك تركض بمعدل 10 إلى 12 كيلو متر في المباراة الواحدة.
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