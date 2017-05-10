كاريك يبدي رغبته في المجد الأوروبي مع اليونايتد

أبدى لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد مايكل كاريك رغبته في الفوز هذا الموسم مع الفريق بالدوري الأوروبي .

ونشرت صحيفة ميرور تصريحات كاريك التي أكد من خلالها على ان فريقه لا يأمل سوى بالفوز في البطولة الأوروبية عقب تخطي عقبة سيلتا فيغو في نصف النهائي.

وقال: أنا شخصيًا أريد الوصول للمباراة النهائية والفوز بالكأس بشكل كبير، هذا هو الشئ الوحيد الذي يهمني ، مهما كان المنافس فهذا الفريق الذي نمتلكه قادر على تحقيق الفوز.

واضاف: سنحترم من يخرج من المسابقة فإن المباريات ليست سهلة ولكننا نستهدف الفوز ولا شئ آخر يهمنا.