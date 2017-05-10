مهاجم بوردو يوضح رد فعله حول إهتمام اليونايتد به
أكد اللاعب البرازيلي مالكوم مهاجم فريق بوردو الفرنسي أنه غير مهتم بشائعات إهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد معه .
وسجل مالكوم مع فريقه بالدوري الفرنسي 11 هدف في 55 مباراة منذ إنضمامه للنادي في يناير من عام 2016 قادماً من فريق كوريينثيانز البرازيلي .
وقالت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد أبدى إعجابه بقدرات مالكوم ويرغب في التعاقد معه .
ونقل موقع GAZETA ESPORTIVA تصريحات مالكوم والذي قال : عندما كنت في كورينثيانز كثرت الكثير من الشائعات حولي .
واضاف مالكوم : انا هادئ حول كل مايقال عني وانا اركز مع فريقي بوردو حالياً .