مهاجم بوردو يوضح رد فعله حول إهتمام اليونايتد به

أكد اللاعب البرازيلي مالكوم مهاجم فريق بوردو الفرنسي أنه غير مهتم بشائعات إهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد معه .

وسجل مالكوم مع فريقه بالدوري الفرنسي 11 هدف في 55 مباراة منذ إنضمامه للنادي في يناير من عام 2016 قادماً من فريق كوريينثيانز البرازيلي .

وقالت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد أبدى إعجابه بقدرات مالكوم ويرغب في التعاقد معه .

ونقل موقع GAZETA ESPORTIVA تصريحات مالكوم والذي قال : عندما كنت في كورينثيانز كثرت الكثير من الشائعات حولي .

واضاف مالكوم : انا هادئ حول كل مايقال عني وانا اركز مع فريقي بوردو حالياً .