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مهاجم بوردو يوضح رد فعله حول إهتمام اليونايتد به

مهاجم بوردو يوضح رد فعله حول إهتمام اليونايتد به

By admin
10 مايو، 2017
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أكد اللاعب البرازيلي مالكوم مهاجم فريق بوردو الفرنسي أنه غير مهتم بشائعات إهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد معه .
وسجل مالكوم مع فريقه بالدوري الفرنسي 11 هدف في 55 مباراة منذ إنضمامه للنادي في يناير من عام 2016 قادماً من فريق كوريينثيانز البرازيلي .
وقالت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد أبدى إعجابه بقدرات مالكوم ويرغب في التعاقد معه .
ونقل موقع  GAZETA ESPORTIVA تصريحات مالكوم والذي قال : عندما كنت في كورينثيانز كثرت الكثير من الشائعات حولي .
واضاف مالكوم : انا هادئ حول كل مايقال عني وانا اركز مع فريقي بوردو حالياً .
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