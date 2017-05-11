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الإنتر يجس نبض انريكي بعد الرحيل عن برشلونة

الإنتر يجس نبض انريكي بعد الرحيل عن برشلونة

By admin
11 مايو، 2017
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أصبح نادي إنتر ميلان الإيطالي يفكر بجدية في الحصول على مدرب جديد جيد للموسم المقبل بعد إقالة ستيفانو بيولي الذي تدهورت النتائج معه في المباريات الأخيرة.
وأفادت صحيفة أس الإسبانية أن النيراتزوري قد عين قبل ساعات مدير رياضي جديد مميز وهو والتر ساباتيني والذي بات يبحث عن أسم كبير في عالم التدريب الحالي.
لويس انريكي مدرب برشلونة الذي سيرحل بنهاية الموسم هو في المرتبة الأولى في المرشحين لخلافة بيولي في التواجد بجوسيبي مياتزا.
انريكي من المتوقع له أن يرحل عن البلوغرانا ولكن ليحصل على راحة لمدة عام من التدريب وليس لقيادة الإنتر.
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