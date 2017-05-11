التسريبات تتواصل.. بينيتيز استفاد ماديا بعد فوز ريال مدريد بدوري الأبطال

يبدو أن عالم كرة القدم مقبل على مجموعة من الفضائح المالية في الفترة المقبلة، وتحديدًا في عقود اللاعبين والمدربين مع أنديتهم.

فبعد تسريب عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد وفتح تحقيق في الأمر، وألتحق به البرازيلي فيرمينيو لاعب ليفربول.

وتواصلت التسريبات اليوم عن طريق كتاب “فوتبول ليكس” والتي تنقل عنه صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية بعض التسريبات.

وجاء الدور هذه المرة على المدرب الإسباني رافا بينيتيز مدرب نيوكاسل الحالي وريـال مدريد السابق، حيث أكد الكتاب أن بينيتيز استفاد ماليًا من فوز ريـال مدريد بدوري أبطال أوروبا مع الفرنسي زيدان.

وأكد الكتاب أن المدرب الإسباني حصل على 500 ألف إسترليني بعد فوز النادي الملكي بدوري الأبطال.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل حصل بينيتيز على 8.5 مليون إسترليني مقابل فسخ تعاقده مع ريـال مدريد.

واضاف التقرير أنه بالإضافة إلى راتب بينيتيز في ستة أشهر قضاهم في ريـال مدريد ومليون إسترليني راتبه في ثلاثة أشهر مع نيوكاسل فمن الأغلب أن المدرب الإسباني حصل على ما يقارب 100 مليون إسترليني كراتب سنوي في الموسم الماضي.