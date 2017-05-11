بنزيمة يفسر مروره الرائع من مدافعي الأتليتي

وضح اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني أسباب تألقه أمام أتليتكو مدريد في مباراة الأمس في عودة نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وأضاف بنزيمة في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: لقد كنت بمفردي ثم فاجئني ثلاثة مدافعين من الأتليتي وحاصروني ، وحاولت المرور منهم ونجح الأمر.

وتابع: الجميع مشارك في الوصول إلى نهائي دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي ، فتلك هي المباريات الكبيرة وكيفية الفوز بها.

وأنهى تصريحاته: نحن نعلم قوة يوفنتوس فهو فريق عظيم ، وإذا ما وصلوا إلى النهائي بسبب امتلاكهم لاعبين أصحاب مواهب كبيرة.