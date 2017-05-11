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راموس: اليوفي لا يمتلك ألفيس فقط

راموس: اليوفي لا يمتلك ألفيس فقط

By admin
11 مايو، 2017
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أشاد الأسباني سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد بفريق يوفنتوس خصم فريقه في مباراة نهائي دوري الأبطال .
ونشرت صحيفة ميرور تصريحات راموس التي أكد من خلالها على أن البيانكونيري يمتلك العديد من الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم ولا يقتصر الأمر على داني ألفيس .
وقال: إنهم لا يمتلكون ألفيس فقط ، فهم لديهم هيغواين أيضًا ،ماندزوكيتش وكيليني ، إنهم لاعبين على مستوى عالي جدًا .
وأضاف: اليوفي لديه فريق عظيم وهم يقدمون اداء عالي جدًا هذا الموسم وجماهير كرة القدم ستحب هذا النهائي مع اليوفي.
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