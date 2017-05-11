راموس: اليوفي لا يمتلك ألفيس فقط

أشاد الأسباني سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد بفريق يوفنتوس خصم فريقه في مباراة نهائي دوري الأبطال .

ونشرت صحيفة ميرور تصريحات راموس التي أكد من خلالها على أن البيانكونيري يمتلك العديد من الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم ولا يقتصر الأمر على داني ألفيس .

وقال: إنهم لا يمتلكون ألفيس فقط ، فهم لديهم هيغواين أيضًا ،ماندزوكيتش وكيليني ، إنهم لاعبين على مستوى عالي جدًا .

وأضاف: اليوفي لديه فريق عظيم وهم يقدمون اداء عالي جدًا هذا الموسم وجماهير كرة القدم ستحب هذا النهائي مع اليوفي.