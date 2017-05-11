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سوق المراهنات يتوقع بطل دوري الأبطال بين اليوفي والريال

سوق المراهنات يتوقع بطل دوري الأبطال بين اليوفي والريال

By admin
11 مايو، 2017
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كشف سوق المراهنات خلال الساعات الماضية عن البطل المفضل لدى المراهنيين في بطولة دوري الأبطال الأوروبي بين يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني.
وأشارت التكهنات عبر ستة مواقع مهتمة بالمراهنات بين الجماهير بحسب ما ذكرت صحيفة أس الإسبانية أن ريال مدريد هو المفضل للفوز بالبطولة.
النتائج المتقاربة بين الناديين ولكن الأفضلية النسبية للميرينغي الذي حصل على 1.8 يورو على موقع (Bet365) بينما حصل اليوفنتوس على 2.1 يورو.
موقع (Bwin) حصل فيه اليوفنتوس على 2.05 بينما حصل الريال على 1.8 يورو ، ولكن موقع (BetFair) عاد للنتيجة الأولى التي حصل عليها الفريقين.
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